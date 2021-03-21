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21 марта 2021, 00:20

Более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 121,96 млн, увеличившись за сутки более чем на 494 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,9 тыс., превысив 2,69 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 15:28 мск 20 марта в ВОЗ поступили сведения о 121 969 223 инфицированных и 2 694 094 умерших. Число заразившихся увеличилось на 494 917, умерших - на 9 921.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (195 428), на втором месте - Европа (191 869), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 878).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 376 388. Далее следуют Бразилия (11 780 820), Индия (11 555 284), Россия (4 447 570), Великобритания (4 285 688), Франция (4 111 105), Италия (3 332 418), Испания (3 206 116), Турция (2 971 633), Германия (2 645 783), Колумбия (2 319 293) и Аргентина (2 226 753).-0-

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