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04 сентября 2021, 19:26

Более 5 тыс. человек эвакуировано в Китае из-за повреждения дамбы

Фото Timednews
Фото Timednews

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние месяцы в материковом Китае прошли сильные проливные дожди. В субботу стало известно, что в результате паводков пострадала гидроэлектростанция Эпин в городе Шиянь, провинция Хубэй. Об этом сообщает Timednews.

Отмечается, что ливни привели к частичному обрушению дамбы. Власти КНР вынуждены были эвакуировать людей из жителей 19 населенных пунктов - всего более 5 тыс. жителей.

Специалисты работают над восстановлением объекта. Причины произошедшего выясняются.-0-

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Китай эвакуация
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