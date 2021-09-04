Более 5 тыс. человек эвакуировано в Китае из-за повреждения дамбы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние месяцы в материковом Китае прошли сильные проливные дожди. В субботу стало известно, что в результате паводков пострадала гидроэлектростанция Эпин в городе Шиянь, провинция Хубэй. Об этом сообщает Timednews.

Отмечается, что ливни привели к частичному обрушению дамбы. Власти КНР вынуждены были эвакуировать людей из жителей 19 населенных пунктов - всего более 5 тыс. жителей.

Специалисты работают над восстановлением объекта. Причины произошедшего выясняются.-0-