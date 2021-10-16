Более 5 тыс. человек приняли участие в акции протеста из-за расселения сквота в Берлине

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. человек приняли участие в акции протеста в связи с выселением левых активистов из сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения - в центре Берлина. Об этом сообщает ТАСС.

Настроения демонстрантов были довольно агрессивными. Имели место нападения на сотрудников полиции, несколько правоохранителей пострадали. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Активисты в берлинском районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды. В отдельных случаях были снесены дорожные знаки.

С помощью специальных технических средств стражи порядка пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление - их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В ходе операции стражи порядка выселили порядка 40 жителей. Уточняется, что временно арестованы по меньшей мере 50 человек. В операции принимали участие около 2 тыс. полицейских. В настоящее время на территории сквота больше нет людей.

Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания проходила на основании жалобы домовладельца, который еще летом подал иск в суд Берлина с требованием освободить территорию. В октябре иск был удовлетворен. В пятницу судебный пристав в сопровождении полицейских осмотрел участок, который должен быть снова передан владельцу.

Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово направились на запад, и многие здания опустели. В брошенных домах стали жить представители различных субкультур. Сквот "Кёпи" был захвачен левыми активистами в 1990 году. Берлинские власти приступили к расселению многих захваченных левыми активистами зданий в Восточном Берлине сразу же после объединения Германии в октябре 1990 года. Тем не менее во многих сквотах до сих пор проживают люди.