Более 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси собрали под Норильском

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском уже собрали спасатели. Процесс ускорился благодаря переброске авиацией емкостей для сбора топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

"За последние сутки с территории реки мы собрали почти 3 тыс. кубометров воднотопливной смеси. В настоящее время это уже свыше 5 тысяч кубометров в общей сложности. За прошедшие сутки увеличили сбор более чем в два раза. Это связано с тем, что у нас появилась новая технология перебрасывания резервных емкостей с помощью авиации", - сказал Александр Чуприян.

Он также добавил, что благодаря такой мере значительно сокращается время работ. Если до этого процесс переброски емкостей занимал в среднем до двух часов, то при помощи авиации это время сократилось до 25 минут.

До этого представитель МЧС России отмечал, что пятна от разлива нефтепродуктов постоянно движутся по водоемам. В связи с этим у спасателей стоит задача как можно быстрее перебрасывать силы и средства по акватории.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв.м грунта, а также попало в водоемы. Это привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде.

К ликвидации последствий разлива привлечено около 500 человек и более 70 единиц техники. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной, разлив нефтепродуктов локализован. На месте произведены замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение.-0-