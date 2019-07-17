Более 50 человек госпитализированы из-за отравления в детском лагере в Крыму

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек, в том числе 49 детей, госпитализированы в результате отравления в детском лагере "Лучистый" в Крыму, сообщает ТАСС.

"Госпитализированы 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в Евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Оказывается необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет", - сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом начата доследственная проверка.-0-