Более 50 человек пострадали из-за наезда авто на карнавале в Германии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным полиции федеральной земли Гессен, более 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на участников праздничного шествия 24 февраля, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
По информации пресс-секретаря полиции Хеннинга Хинна, 52 человека получили травмы разной степени тяжести, в том числе 18 детей. Семнадцать обратившихся за помощью уже выписаны из больницы.
Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, 29-летний водитель автомобиля, въехавший на большой скорости в группу участников карнавального шествия, был арестован на месте. Началось расследование по статье о попытке предумышленного убийства.
Известно, что водитель - гражданин Германии, родом из Фолькмарзена. Следствие считает, что он действовал намеренно. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за оскорбления и агрессивные действия.
Глава Франкфуртской полиции Герхард Березвиль сообщил о втором задержанном - человеке, снимавшем наезд на видео. Полиция выясняет, связан ли он с водителем или оказался случайным свидетелем.-0-