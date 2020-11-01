Более 50 человек стали жертвами землетрясения в Турции

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 51 человек погиб в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщил журналистам вице-президент Турции Фуат Октай, передает ТАСС.

"Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 51. Работы по разбору обломков и поиску выживших продолжаются на месте восьми разрушенных домов", - подчеркнул он.

По словам Октая, 896 человек получили ранения, восемь из них находятся в отделении интенсивной терапии в больницах.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.-0-