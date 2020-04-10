Более 50 компаний обанкротились в Японии из-за коронавируса

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса привела к банкротству 51 японской компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Tokyo Shoko Research.

Основная часть обанкротившихся компаний относится к гостиничной и ресторанной отраслям. Кризис затронул мелких розничных продавцов и производителей продуктов питания, зависящих от въездного туризма.

"С банкротством сталкиваются, в частности, компании, связанные со сферами общественного питания, ритуальных услуг, поскольку японцы сейчас воздерживаются от участия в массовых мероприятиях", - сообщают авторы исследования. Коронавирус влияет на компании в разных секторах экономики. В дальнейшем банкротства могут затронуть не только небольшие компании со слабой деловой базой, но и более крупные.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 апреля объявил режим чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хего и Фукуока. 10 апреля режим ЧС был введен в префектуре Айти. В зоне ЧС, в частности, закрыты увеселительные заведения, бары, многие другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, поэтому условия выполнения режима ЧС различаются в зависимости от района. Жесткий карантин в Японии не вводится, власти лишь просят людей максимально возможное время находиться дома.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Японии возросло до 4,7 тыс., с момента вспышки скончались 85 человек.-0