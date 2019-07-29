Более 50 заключенных погибли в бразильской тюрьме

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенные региональной тюрьмы бразильского муниципалитета Альтамира на юго-западе штата Пара устроили беспорядки, сообщает
В результате мятежа 52 заключенных были убиты: 16 из них обезглавлены, а остальные умерли от удушья. Двух сотрудников тюрьмы взяли в заложники, но позже освободили.
Заключенные ворвалась в барак, где содержались члены другой преступной группировки, и убили там 16 человек. Затем бунтовщики устроили поджог и заперли помещение, в результате чего еще более 30 человек умерли в дыму от удушья.-0-
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