Более 500 га леса сгорело на юге Франции

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар уничтожил на юге Франции более 500 га леса и другой растительности. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Пожар, возникший около 14.00 по местному времени 24 августа в районе города Истр (департамент Буш-дю-Рон), затронул четыре муниципалитета. В тушении возгораний участвовали около 1,3 тыс. пожарных со всей Франции, 11 самолетов и несколько вертолетов, сбросивших большое количество воды. По состоянию на утро 25 августа распространение огня взято под контроль. Пожарным пришлось срочно эвакуировать жителей нескольких домов, в частности, в городе Пор-де-Бук. Также было эвакуировано крупное коневодческое хозяйство.

Уточняется, что в результате стихийного бедствия шесть пожарных получили ранения, от огня пострадали двое жителей департамента Буш-дю-Рон, в том числе беременная женщина.

Причины возникновения пожара пока не установлены. В районе действий остаются около 1 тыс. пожарных, над зоной ведется контроль с воздуха, для чего используются 2 вертолета. Под особым надзором находятся другие 24 лесных массива района, где в ближайшие дни из-за сильного ветра, дующего с моря, и сухой погоды высока вероятность возникновение пожаров.-0-