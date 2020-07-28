Более 500 га леса сгорело во Франции

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух департаментах Франции за сутки сгорело более 500 га леса. Это первые крупные лесные пожары в стране с начала года, сообщает французская газета Le Parisien.

Около 250 га соснового леса сгорело в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. Пожар, происхождение которого сейчас выясняется, начался 27 июля около 14.00 по местному времени примерно в 60 км к югу от Бордо. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большие территории. В тушении принимали участие более 180 пожарных, а также четыре самолета. Одна из пожарных машин сгорела, при этом всем находившимся в ней удалось спастись от пламени. Сообщается, что при тушении получили ранения четверо пожарных, их травмы не представляют угрозу для жизни. Около 22.30 по местному времени пожар был локализован.

Еще один крупный пожар произошел в департаменте Луара в центральной части Франции, там огнем уничтожено 250 га леса в районе населенного пункта Вьен-ан-Валь. Более 100 пожарных были задействованы в тушении возгораний. Спасателям пришлось эвакуировать из района бедствия около 40 человек, в мэрии Вьен-ан-Валь было открыто кризисное отделение. Причина возгорания в Луаре устанавливается. По состоянию на утро 28 июля около 50 пожарных продолжают борьбу с огнем.-0-