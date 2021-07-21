Более 500 тыс. га земли охвачены природными пожарами на западе США

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе США природными пожарами охвачено более 500 тыс. га земли, сообщает ТАСС.

По данным пожарного центра в Айдахо, в 13 западных штатах зафиксированы 83 крупных природных пожара. Общая площадь горения сейчас составляет 523,5 тыс. га. Наиболее сложная ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 20 крупных пожаров. В Айдахо отмечено 18 крупных возгорания, в Орегоне - 8, в Калифорнии и Вашингтоне - по 7.

С начала года в результате природных пожаров в США выгорело более 1 млн га земли.-0-