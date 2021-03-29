Более 518 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,89 млн, увеличившись за сутки более чем на 518 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8,9 тыс., превысив 2,77 млн, сообщает ТАСС.
Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (204 009), на втором месте - Европа (176 469), на третьем - Юго-Восточная Азия (76 529).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 921 599. Далее следуют Бразилия (12 490 362), Индия (12 039 644), Россия (4 528 543), Франция (4 472 071), Великобритания (4 333 046), Италия (3 532 057), Испания (3 247 738), Турция (3 208 173), Германия (2 782 273), Колумбия (2 375 591) и Аргентина (2 301 389).-0-