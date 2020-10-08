Более 5,6 млн граждан США досрочно проголосовали на президентских выборах

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5,6 млн американцев досрочно отдали свой голос на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Соответствующие подсчеты опубликованы на сайте портала United States Elections Project, который ведет профессор Университета штата Флорида Майкл Макдональд.

В общей сложности, по его данным, в США проголосовали уже 5 618 155 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, оказалась Флорида, где проголосовали уже более 947 тыс. человек. В Вирджинии участие в выборах приняли 769 тыс. человек, в Мичигане - 636 тыс. В Висконсине и Иллинойсе досрочно проголосовали 576 тыс. и 376 тыс. американцев соответственно.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-