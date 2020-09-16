Более 5,6 тыс. новых случаев COVID-19 выявили за сутки в России

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 670, это максимум с 26 июля. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, общее число заразившихся в РФ достигло 1 079 519 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 5 809 за сутки, всего выздоровели 890 114 человек. Доля выздоровевших превысила 82,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России за сутки на 132, всего умерли 18 917 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 29 582 122, с момента вспышки скончались 935 228 человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в США (6,6 млн), на втором месте Индия (5 млн), на третьем - Бразилия (4,3 млн).-0-