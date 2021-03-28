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28 марта 2021, 20:55

Более 565 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

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28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,35 млн, увеличившись за сутки более чем на 565 тыс. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные данным ВОЗ.

Более 39% случаев инфицирования приходится на Европу (224 366), на втором месте - Северная и Южная Америка (218 380), на третьем - Юго-Восточная Азия (71 502).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 859 706. Далее следуют Бразилия (12 404 414), Индия (11 971 624), Россия (4 519 832), Франция (4 435 057), Великобритания (4 329 184), Италия (3 512 453), Испания (3 247 738), Турция (3 179 115), Германия (2 772 401), Колумбия (2 367 337) и Аргентина (2 291 051).

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