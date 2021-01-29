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29 января 2021, 22:59

Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 570 тыс. и превысило 101,05 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 29 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 20:43 мск в пятницу в ВОЗ поступили сведения о 101 053 721 инфицированном и 2 182 867 умерших. Число заразившихся увеличилось на 570 976, умерших - на 15 716.

Отмечается, что более половины новых случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (291 297), на втором месте - регион Европы (193 515), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 424).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 354 044. Далее следуют Индия (10 720 048), Бразилия (8 996 876), Россия (3 813 048), Великобритания (3 743 738), Франция (3 079 545), Испания (2 705 001), Италия (2 515 507), Турция (2 457 118), Германия (2 192 850), Колумбия (2 055 305) и Аргентина (1 896 053).-0-

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