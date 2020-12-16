Более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом – таков прирост заболевших в мире за сутки

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,19 млн. За 24 часа оно возросло более чем на 585 тыс. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную 16 декабря Всемирной организацией здравоохранения.

По состоянию на 19:51 16 декабря в ВОЗ поступили сведения о 72 196 732 инфицированных (+585 455и за сутки) и 1 630 521 умершем (+11 463 за сутки).

Более 45% всех случаев инфицирования за минувшие сутки припадают на Северную и Южную Америку (266 581), на втором месте - страны Европы (237 526), на третьем - Юго-Восточная Азия (37 151).

Среди стран больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 16 245 376. Далее следуют Индия (9 932 547), Бразилия (6 927 145), Россия (2 734 454), Франция (2 350 207), Великобритания (1 888 120), Италия (1 870 576), Испания (1 762 212), Аргентина (1 503 222), Колумбия (1 434 516), Германия (1 379 238) и Мексика (1 255 974).-0-