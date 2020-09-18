Более 5,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, общее число заразившихся достигло 1 091 186 человек. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 784 человека.

Число вылечившихся пациентов возросло в России на 5 339 за сутки, всего выздоровели 901 207 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось в России за сутки на 134, всего умерли 19 195 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 30 млн, с момента вспышки скончались 944 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,693 млн), Индии (5,214 млн) и Бразилии (4,455 млн).-0-