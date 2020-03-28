Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в мире достигло отметки в 590 тыс., жертвами стали свыше 26 тыс. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.

По состоянию на 27 марта в мире было отмечено 590 594 случая заболевания коронавирусом. От болезней, вызванных COVID-19, скончались 26 943 человека. Количество выздоровевших достигло отметки 130 865.

На первое место по количеству заболевших вышли США. Там фиксируется 100 717 случаев инфицирования. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 9 134.-0-