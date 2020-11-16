Более 590 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличившись за 24 часа более чем на 590 тыс. и превысило 53,76 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в воскресенье данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов выросло почти на 8,2 тыс., превысив 1,3 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. 15 ноября во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 53 766 728 подтвержденных случаях COVID-19 и 1 308 975 летальных исходах. Число заразившихся за сутки возросло на 594 000, а умерших - на 8 212.

Более 42% заразившихся за сутки (252 672) приходятся на Северную и Южную Америку. На втором месте - Европейский регион (246 603), на третьем - Юго-Восточная Азия (51 506).

Лидером по числу зарегистрированных заражений остаются США - 10 641 431. Далее следуют Индия (8 814 579), Бразилия (5 810 652), Россия (1 925 825), Франция (1 918 345), Испания (1 458 591), Великобритания (1 344 360), Аргентина (1 296 378), Колумбия (1 182 697), Италия (1 144 552), Мексика (997 393) и Перу (932 650).-0-