Более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6148, что является максимальным значением с 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,6%, общее число заразившихся достигло 1 103 399.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%), в Москве, Московской и Тульской областях, Татарстане, Ненецком автономном округе (по 0,3%). В частности, новые 860 случаев заражения выявлены в Москве, 214 - в Санкт-Петербурге, 188 - в Московской, 178 - Ростовской, 165 - Нижегородской областях.

Всего в настоящее время в России болеют 174 624 человека. Число вылечившихся пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, возросло за минувшие сутки на 2895 - до 909 357. По данным штаба, с начала эпидемии выздоровели в общей сложности 82,4% заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 79 против 144 днем ранее, всего умерли 19 418 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Вместе с тем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила "Российской газете". По ее словам, ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. Повторное введение ограничений применяется для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, отслеживанию и карантину контактов.-0-