Более 60 человек погибли из-за ливней в Бразилии

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ливней на юго-востоке Бразилии достигло 63 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательные службы страны.

Больше всего погибших - 52 человека - в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено более чем в 100 муниципалитетах. Почти 29 тыс. жителей эвакуированы из-за угрозы паводков и оползней, более 4 тыс. остались без крова.

В соседнем штате Эспириту-Санту погибли 9 человек. Покинуть свои дома были вынуждены 13 тыс. жителей, из них 1,5 тыс. нуждаются в новом жилье. По оценкам губернатора штата Ренату Казагранди, на восстановление после стихии необходимо не менее $125 млн. Еще два человека погибли в результате удара стихии на севере штата Рио-де-Жанейро, там эвакуировано 13 тыс. человек.-0-