Более 60 человек погибли на северо-востоке Индии из-за наводнений

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное наводнение в северо-восточном индийском штате Ассам привело к гибели по меньшей мере 62 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
Только за последние сутки погибли не менее 12 человек.
В начале июля в штате начались обильные муссонные ливни, в момент пика паводка в зоне затопления находились более 6 млн человек. Сейчас вода уже спадает, но еще 4,4 млн человек все еще находятся в опасности. Около 130 тыс. жителей нашли убежище в лагерях временного размещения, водой залито более 150 тыс. га сельскохозяйственных земель.
В национальном парке Казиранга, внесенном в список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, при наводнении погибло около 130 охраняемых животных, в их числе олени, слоны, а также 10 индийских однорогих носорогов, почти вся сохранившаяся популяция которых обитает в этом парке.-0-
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