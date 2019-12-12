Более 60 человек погибли при атаке боевиков в Нигере

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный отряд боевиков атаковал армейский лагерь на западе Нигера - погибли более 60 человек. Об этом сообщило AFP со ссылкой на силовые структуры Нигера.

Террористы обстреляли армейский лагерь из минометов. Снаряды попали в склад с боеприпасами и в хранилище с топливом. Лагерь находился в районе поселка Инат вблизи границы с Мали.

Новостной сайт Malijet сообщил, что в результате атаки джихадистов на лагерь в Инат погибли 70 военных, еще 30 пропали без вести. По данным сайта, несколько десятков боевиков подошли к лагерю небольшими группами и окружили его.

Эта атака боевиков на позиции вооруженных сил Нигера в районе границы с Мали - вторая на текущей неделе. 9 декабря группа террористов напала на армейский лагерь в районе Тахуа. В ходе боя были ликвидированы 14 боевиков, погибли 3 военнослужащих.-0-