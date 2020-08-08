Более 60 человек пропали без вести из-за взрыва в Бейруте

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Министерства здравоохранения Ливана, из-за взрыва в Бейруте без вести пропали 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Мощный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взорвались более 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившиеся без должных мер безопасности. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы города, обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости, повреждены жилые дома и офисы, пострадали около 5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.-0-