Более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам Афганистана и иностранцам должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в заявлении более 60 государств, распространенном Госдепартаментом США, сообщает ТАСС."Учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, мы работаем над ее обеспечением и призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев", - отмечается в тексте."Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка", - считают представители 60 стран, среди которых, в частности, Великобритания, Канада и государства ЕС.Как говорится в заявлении, дороги, аэропорты и пункты пересечения границы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться. "Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им", - отмечается в заявлении.15 августа также было распространено совместное заявление Госдепартамента США и Пентагона, в котором говорится, что количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев. "В настоящий момент мы завершаем ряд шагов, нацеленных на обеспечение защиты аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы дать возможность персоналу США и их союзников безопасно покинуть Афганистан гражданскими и военными рейсами", - подчеркивают ведомства."Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи граждан США, которые проживают в Афганистане, а также нанятых местных сотрудников миссии США в Кабуле, членов их семей и других оказавшихся в особо уязвимом положении афганцев", - говорится в документе.Кроме того, американские внешнеполитическое и оборонное ведомства пообещали ускорить процесс эвакуации "тысяч афганцев", имеющих права на получение специальной иммиграционной визы в США. Почти 2 тыс. таких помогавшим американским ВС за время военной кампании в республике жителей Афганистана и членов их семей уже прибыли в США за последние две недели, поясняется в заявлении.Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань - последний в Афганистане крупный объект, остающийся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.На территории аэропорта сейчас царит паника. Agence France-Presse сообщает, что большая толпа прорвалась на летное поле аэропорта. Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух. В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.14 апреля Президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы. Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что "война в Афганистане окончена". По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане.Информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов сообщило, что боевики радикального движения "Талибан" получили приказ не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать. Он отметил, что боевикам было дано распоряжение "позволить афганцам возобновить повседневную деятельность".-0-