25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 60 037 735, умерли 1 414 513 человек, выздоровели 38 442 797 заразившихся. Наибольшее число заражений - 12 642 245 случаев - выявлено в США. Далее по числу заражений следует Индия (9 222 216). Третье место занимает Бразилия, где заразились 6 118 708 жителей.

Россия, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает пятое место по числу зафиксированных случаев. По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 2 162 503 случая заражения.-0-