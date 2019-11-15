Более 60 тыс. жителей Франции остались без электричества из-за снегопада

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 63 тыс. жителей на юго-востоке Франции (департаменты Дром и Ардеш) остались без электроэнергии после обрыва линий электропередачи из-за снегопада в городе Турнон-сюр-Рон. Об этом говорится 14 ноября в сообщении префектуры департамента Ардеш в Twitter .

"Снег: в Туроне произошел обрыв линии электропередачи мощностью 20 тыс. вольт. 62 тыс. жителей лишены электричества между департаментами Дром и Ардеш", - говорится в сообщении префектуры.

Согласно сводке национальной метеорологической службы Météo-France, в обоих департаментах объявлен предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за снегопадов.-0-