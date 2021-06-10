Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении - опрос

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% украинцев считают, что события в их стране развиваются в неправильном направлении. При этом 55% называют власть президента Владимира Зеленского непрофессиональной и дилетантской. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, опубликованного на его официальном сайте.

Исследование SOCIS проводилось с 28 мая по 3 июня 2021 года. Всего опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность выборки - 2,4%.

На вопрос "Если говорить в целом, как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?" 61,2% респондентов ответили, что в неправильном, 21,1% - в правильном, 17,7% затруднились ответить.

Участники опроса также оценили, как изменилось их материальное положение за последние два года: 54,2% считают, что оно ухудшилось, 35,3% - не изменилось, 9,1% - улучшилось.

Если бы президентские выборы в Украине состоялись на следующей неделе, согласно опросу, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. Партию "Слуга народа" на выборах в Верховную раду поддержали бы 16% респондентов.

На вопрос о том, кто несет ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине, 29,5% опрошенных ответили, что правительство, еще 29,2% - президент Владимир Зеленский, 21,3% - Верховная рада.

Согласно опросу, 50,1% украинцев считают, что Владимир Зеленский не выполнил свои основные обещания за два года деятельности на посту президента. 33,2% опрошенных считают, что некоторые обещания президент все же выполнил. В частности, перед выборами в 2019 году Владимир Зеленский пообещал положить конец эпохе бедности. 66,5% респондентов полагают, что это обещание полностью провалено, 25,3% - выполнено частично, 1,2% - полностью реализовано.

На вопрос "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Зеленского?" 55,3% участников опроса ответили, что нынешняя власть непрофессиональная и дилетантская, 15% - популистская, 12,9% - компетентная.

Респонденты также оценили инициативу Владимира Зеленского провести деолигархизацию в Украине. 35,7% опрошенных считают, что это популистский шаг, цель которого - повысить рейтинг нынешней власти среди населения. Между тем 20,1% респондентов видят в этом искреннее стремление к справедливости. 12,9% участников опроса видят в данной инициативе попытки Владимира Зеленского и его окружения поделить собственность и самим стать олигархами.-0-