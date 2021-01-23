Более 600 человек задержаны за участие в несанкционированной акции в Москве

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 человек были задержаны в центре Москвы в субботу за участие в несогласованной акции. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, передает ТАСС.

"На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек", - сказал он. По словам Мельникова, все задержанные доставлены в разные отделы полиции по городу.

По данным ГУ МВД по Москве, в субботу в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 4 тыс. человек.-0-