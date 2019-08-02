Более 600 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока задымлены от лесных пожаров

2 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Задымление от лесных пожаров сохраняется в 618 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где задымления наблюдаются в 618 населенных пунктах", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС РФ на утро 1 августа, задымлены были 804 населенных пункта.

К тушению лесов привлечены четыре самолета Бе-200 МЧС, сбросившие за сутки на очаги пожаров 300 т воды. Общую группировку, занятую в тушении, составляют более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники. Организован мониторинг атмосферного воздуха на 118 постах наблюдения.-0-