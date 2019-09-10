Более 600 тыс. домов в Японии остаются без света из-за последствий тайфуна

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за непогоды, вызванной сильным тайфуном "Факсай", отрезанными от сетей электропередачи остаются не менее 610 тыс. домов в граничащей с Токио префектуры Тиба. Об этом сообщил телеканал NHK .

Работы по восстановлению порывов высоковольтных линий и возобновлении других элементов инфраструктуры планируют завершить в течение 11 сентября при помощи Сил самообороны. На территории префектуры не функционируют некоторые светофоры, что приводит к трудностям на определенных участках дорог. Из-за отсутствия электропитания вынуждены были остановиться сборочные конвейеры на предприятиях.

"Факсай" -15-й тайфун, который сформировался в течение этого года в Тихом океане. Из-за его последствий погибли три человека, еще 60 пострадали на востоке Японии, в том числе в столичном регионе.-0-