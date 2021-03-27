Более 612 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 125,78 млн, увеличившись за сутки более чем на 612 тыс. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (255 773), на втором месте - Северная и Южная Америка (222 213), на третьем - Юго-Восточная Азия (71 708).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 787 178. Далее следуют Бразилия (12 320 169), Индия (11 908 910), Россия (4 510 744), Франция (4 393 375), Великобритания (4 325 319), Италия (3 488 619), Испания (3 247 738), Турция (3 149 094), Германия (2 755 225), Колумбия (2 359 942) и Аргентина (2 278 115).-0-