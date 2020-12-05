Более 628 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в мире за сутки

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 64,6 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ поступила информация о 64 603 428 инфицированных и 1 500 614 умерших. Число заразившихся возросло на 628 592, умерших - на 12 161.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 964), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 на данный момент зафиксировано в США - 13 759 500. Далее следуют Индия (9 571 559), Бразилия (6 436 650), Россия (2 402 949), Франция (2 217 873), Испания (1 675 902), Великобритания (1 674 138), Италия (1 664 829), Аргентина (1 440 103), Колумбия (1 334 089), Мексика (1 133 613) и Германия (1 130 237).-0-