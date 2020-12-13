Более 649 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 70,4 млн и возросло за сутки более чем на 649 тыс. Такие данные опубликовала 13 декабря Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 18:58 13 декабря в ВОЗ поступили сведения о 70 461 926 инфицированных и 1 599 704 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 649 425, умерших - на 10 718.

Более половины всех случаев инфицирования за минувшие 24 часа приходятся на Северную и Южную Америку (345 905), на втором месте - Европа (219 023), на третьем - Юго-Восточная Азия (41 803).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 15 648 098. Далее следуют Индия (9 857 029), Бразилия (6 836 227), Россия (2 653 928), Франция (2 324 603), Великобритания (1 830 960), Италия (1 825 775), Испания (1 730 575), Аргентина (1 489 328), Колумбия (1 408 909), Германия (1 320 716) и Мексика (1 229 379).-0-