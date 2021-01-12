Более 660 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 660 тыс. и превысило 89,04 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 11 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:21 мск в понедельник сообщалось о 89 048 345 инфицированных и 1 930 265 умерших. Число заразившихся увеличилось на 660 993, умерших - на 11 061.

Отмечается, что более 57% случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (380 886), на втором месте - регион Европы (189 271), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 672).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 22 009 275. Далее следуют Индия (10 466 595), Бразилия (8 075 998), Россия (3 425 269), Великобритания (3 072 353), Франция (2 737 501), Италия (2 276 491), Испания (2 025 560), Германия (1 921 024), Колумбия (1 771 363), Аргентина (1 714 409) и Мексика (1 524 036).-0-