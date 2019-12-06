Более 680 домов сгорели в Австралии из-за лесных пожаров

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 680 домов были уничтожены лесными пожарами в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). Об этом со ссылкой на пожарную службу штата сообщает австралийская национальная вещательная корпорация Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Уточняется также, что с июля огнем были повреждены около 250 домов, более 2 тыс. хозяйственных построек частично или полностью разрушены.

Тушение пожаров в штате продолжается. С 7 декабря введен полный запрет на разведение огня в семи регионах Нового Южного Уэльса, в том числе в пригороде Сиднея. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян призвала местных жителей сохранять бдительность. "Мы видим, что пожары приближаются к крупным населенным пунктам на южном и центральном побережьях, а также в Большом Западном Сиднее, - заявила она. - Мы знаем, что произошли серьезные имущественные потери. Их точный размер будет известен лишь тогда, когда ситуация с пожарами нормализуется".

В данный момент борьбу с возгораниями ведут более 2,8 тыс. пожарных. Их работа осложняется тем, что в штате установилась засушливая теплая погода с сильными ветрами. Такие метеоусловия будут наблюдаться в Новом Южном Уэльсе, где сейчас зафиксировано 125 пожаров, и в ближайшие недели.

С июля в результате масштабных природных пожаров в Австралии сгорело более 2 млн га растительности. В огне погибли четыре человека, травмы получили более 30. Жертвами масштабного стихийного бедствия также стали тысячи коал и других животных.-0-