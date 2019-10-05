Более 70 человек отравились на свадьбе в Украине

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5 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Более 70 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления после празднования свадьбы в ресторане в поселке городского типа Путила Черновицкой области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 7.00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые угощались на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" поселка городского типа Путила", - говорится в сообщении.
Специалисты выявили в ресторане многочисленные нарушения в сферах безопасности и отдельных показателей пищевых продуктов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.-0-