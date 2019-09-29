Более 70 человек погибли на севере Индии из-за сильных ливней

Фото из Twitter-аккаунта Ankit Lal
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние четверо суток в северном штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, которые вызвали наводнения и оползни, погибли не менее 73 человек, сообщает телеканал
За последние сутки в восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков, что является значительным превышением нормы.
Стихия не обошла стороной и соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В связи с этим на севере Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы. Также из-за затопления железнодорожных путей отменены многие поезда.
Синоптики предупреждают об очень сильных осадках в ближайшие двое суток в северных районах Индии.-0-