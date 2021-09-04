Более 70 человек убиты и ранены во время стрельбы в Афганистане

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число у битых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы боевиков "Талибана" в провинции Панджшер превысило 70. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство The Khaama Press.

По его данным, в больницу скорой помощи в Кабуле минувшей ночью было доставлено 17 тел погибших и 40 раненых. По сообщениям из Джелалабада в результате стрельбы в ночь на 4 сентября 17 человек были убиты или ранены. Количество пострадавших может увеличиться по мере поступления информации из других городов страны.

Ранее афганские СМИ сообщили, что боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" начали беспорядочную стрельбу в Кабуле и других городах, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинявшейся им провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией. В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.-0-