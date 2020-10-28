Более 70 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах в США

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 70 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Подсчеты опубликованы 27 октября на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, информирует ТАСС.

Сообщается, что в общей сложности в США досрочно проголосовали уже 70 032 485 человек. Таким образом, по данным портала, их число превысило половину от общего количества избирателей, участвовавших во всеобщих выборах 2016 года. Тогда проголосовали досрочно и пришли на участки в день выборов 138,8 млн человек. Всего в США насчитывается около 240 млн человек, обладающих правом голоса.

Штатом, лидирующим по количеству досрочно проголосовавших, остается Техас, где свой голос на выборах отдали уже 7 802 505 человек. Далее идут штаты Калифорния (7 402 302), Флорида (6 440 993) и Северная Каролина (3 411 850). Число досрочно сделавших свой выбор превышает 1 млн как минимум в 19 штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вашингтоне, Массачусетсе, Нью-Йорке.

3 ноября на всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.-0-