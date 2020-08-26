Более 70% опрошенных жителей Земли согласились на прививку от коронавируса

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские и испанские демографы провели серию опросов среди 13,5 тыс. жителей двух десятков стран. Более 70% опрошенных готовы получить прививку от коронавирусной инфекции. Результаты опроса опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, сообщает ТАСС.

"Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира", - цитируют журналисты ТАСС исследователей.

Демографы и медики под руководством профессора Барселонского института глобального здравоохранения Джеффри Лазаруса провели серию опросов среди жителей двух десятков стран, которые наиболее сильно пострадали от COVID-19. Они хотели оценить, насколько люди готовы к вакцинации.

В общей сложности в опросах участвовали 13,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 лет и старше. Они отвечали на вопросы, которые касались их отношения к разрабатываемым вакцинам от COVID-19 и прививкам от других болезней, а также уровня доходов, образования и других социально-экономических характеристик.

Результаты опросов указывают на то, что человечество пока не готово провести вакцинацию на уровне, которого хватит, чтобы полностью ликвидировать пандемию. В целом согласны получить прививку против коронавируса около 71,5% респондентов, но если это им порекомендует работодатель, готовыми к прививке оказались лишь 61,4% опрошенных.

Вдобавок ученые зафиксировали очень большие различия в готовности к вакцинированию среди жителей разных стран мира. К примеру, за вакцинацию были более 80% граждан Китая, Бразилии и Республики Корея, тогда как для жителей России, Польши и Франции это было характерно менее чем для 60% респондентов. Наиболее низкий показатель готовности (55%) ученые зафиксировали в России. При этом именно в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V" (но опрос проводился до ее регистрации).

Самое негативное отношение к вакцине от COVID-19 у опрошенных жителей Польши. Там каждый четвертый респондент отрицательно высказался в адрес разрабатываемых прививок.

Как надеются ученые, зафиксированные ими различия в отношении к вакцинации среди молодежи и пожилых людей, а также представителей обеспеченных и бедных слоев населения помогут властям и эпидемиологам во всех этих странах подобрать оптимальные стратегии для того, чтобы убедить людей доверять врачам и пройти процедуру.

Статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться с осторожностью.-0-