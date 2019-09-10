Более 70 пациентов пострадали при пожаре в клинике Дюссельдорфа

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дюссельдорфе в результате пожара в клинике погиб 77-летний пациент, свыше 70 человек получили ранения, сообщает немецкий журнал
Огонь вспыхнул вечером 9 сентября в одной из палат на втором этаже клиники Мариен в районе Пемпельфорт. Из палаты дым быстро распространился по пяти этажам больницы. Находящийся в палате 77-летний пациент погиб, еще 72 человека пострадали. Большинство из них отравились продуктами горения, состояние семерых пациентов оценивается как крайне тяжелое.
К настоящему времени пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.-0-