Более 70 тыс. человек в Японии лишились работы из-за пандемии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 70,2 тыс. жителей Японии с конца января по 6 ноября потеряли работу из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Министерство приводит данные о тех работниках, которые были уволены или не смогли возобновить свои контракты, поскольку их работодатели борются с падением эффективности финансово-экономической деятельности. Отмечается, что реальное число людей, потерявших работу из-за коронавируса в Японии, может быть еще выше, поскольку министерство анализировало только те случаи, о которых стало известно региональным бюро труда и общественным центрам по трудоустройству.

Уточняется, что с наибольшими трудностями столкнулись сотрудники сферы производства, где работы лишились почти 13 тыс. человек, а также сотрудники заведений общепита - 10,4 тыс. В сфере розничной торговли были уволены 9,3 тыс. человек, в то время как в гостиничном секторе - 8,6 тыс.

24 сентября агентство Kyodo со ссылкой на отчет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны сообщало о 60,4 тыс. потерявших работу из-за распространения коронавируса.

В Японии число зараженных COVID-19 составляет 108 тыс., с момента вспышки заболевания скончались 1,8 тыс. человек, выздоровели более 96 тыс.-0-