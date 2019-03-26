Более 700 человек погибли во время циклона "Идай" в Африке

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами циклона "Идай" в Малави, Мозамбике и Зимбабве стали более 700 человек, сотни остаются в числе без вести пропавших, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Предполагается, что число погибших в результате наводнений и оползней может превысить 1 тыс. Последствия стихии затронули около 3 млн человек, почти две трети из которых живет в Мозамбике. В провинциях Софала и Маника уничтожено более 10 тыс. домов, нарушены электро- и водоснабжение, есть серьезные проблемы с продовольствием и медикаментами. Около 1 млн детей нуждается в срочной помощи, и их количество может увеличиться.
Ежегодно сезон дождей в Мозамбике, который наступает в октябре и продолжается до марта, приводит к жертвам и разрушениям. В 2015 году от циклона в этой стране погибли более 110 человек.-0-
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