Более 700 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших коронавирусом в мире достигло отметки в 713 тыс., погибли свыше 33 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из данных официальных источников.

По состоянию на 29 марта в мире было зафиксировано 713 171 случай заболевания коронавирусом. От вызванных COVID-19 болезней скончались 33 597 человек. Выздоровели 148 995 пациентов.

Первое место по количеству заразившихся по-прежнему занимают США. Там отмечается 136 880 случаев инфицирования. Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 10 779.-0-