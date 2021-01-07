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07 января 2021, 21:44

Более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 735 тыс., превысив 85,92 млн., передает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:04 в четверг было зафиксировано 85 929 428 инфицированных и 1 876 100 умерших. Число заразившихся увеличилось на 735 944, умерших - на 13 968.

Более 47% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (348 951), на втором месте - регион Европы (288 030), на третьем - Юго-Восточная Азия (32 068).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 870 913. Далее следуют Индия (10 395 278), Бразилия (7 810 400), Россия (3 332 142), Великобритания (2 836 805), Франция (2 660 740), Италия (2 201 945), Испания (1 982 543), Германия (1 835 038), Колумбия (1 702 966), Аргентина (1 662 730) и Турция (1 469 593).-0-

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