Более 75% поляков настроены против локдауна

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство участников последнего опроса компании United Surveys, проведенного по заказу польского радио RMF FM и газеты Dziennik Gazeta Prawna, настроены решительно против замораживания социально-экономической деятельности в Польше. Данные опроса размещены на сайте информационного портала радио RMF FM.

Несмотря на все опасения, связанные с пандемией, 42,8% опрошенных высказались категорически против полной изоляции. Еще 32,6% респондентов отметили, что "скорее против" локдауна. Таким образом, в общей сложности противниками изоляции являются более трех четвертей поляков - 75,4%.

При этом респондентов, которые считают, что экономику и общественную жизнь нужно "заморозить", как это было сделано весной, всего 11,1%. Только 3,6% опрошенных заявили, что локдаун должен быть еще более жестким, чем весной. При этом 9,9% респондентов затруднились ответить на вопрос о необходимости введения локдауна.

Респондентов также спросили об их опасениях. Более 37% опрошенных ответили, что боятся заболевания коронавирусом близкого человека. 24% респондентов ответили, что боятся заразиться сами. 31% участников опроса обеспокоены психологическими последствиями социальной изоляции, среди которых назывались различного рода недомогания и депрессия. 29% обеспокоены тем, обеспечит ли онлайн-образование надлежащее развитие детей. Еще 8% ответили, что пандемия не беспокоит их. На вопрос об опасениях респонденты могли выбрать до трех ответов.

В Польше который день регистрируется рекордное число случаев заражения коронавирусом. Так, 21 октября подтверждено 10 040 новых случаев заражения, 130 человек умерли. В общей сложности с начала пандемии в Польше подтверждено более 200 тыс. случаев заболевания COVID-19. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет рекомендовать правительству с 24 октября вводить всю территорию страны в красную зону. Если решение будет одобрено, в Польше будут действовать строгие карантинные ограничения.-0-