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18 сентября 2021, 14:06

Более 7,5 тыс. россиян проголосовали в Беларуси на выборах в Госдуму

Фото ТАСС
Фото ТАСС

18 сентября, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Беларуси, голосуют на выборах в Госдуму на трех избирательных участках. Проголосовавших уже более 7,5 тыс. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев.

"Более 7,5 тыс. россиян проголосовали на избирательных участках, открытых на территории Республики Беларусь во время досрочного голосования. Это как граждане постоянно проживающие, так и временно находящиеся в Беларуси, а также военнослужащие, которые служат на российских военных объектах и прибывшие для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2021", - сказал Маскалев.

Он добавил, что в воскресенье, в основной день голосования, "для удобства граждан будут открыты участки и в других крупных городах республики". Это Гродно, Витебск, Гомель, Могилев и Бобруйск.

Пресс-секретарь напомнил, что досрочное голосование проходит с четверга в Минске, Бресте и Островце, где строится БелАЭС, в основной день голосования, в воскресенье, проголосовать можно будет всего на восьми избирательных участках, расположенных в белорусской столице и других городах республики. В Минске досрочное голосование проходит в консульском отделе посольства, а 19 сентября урны перенесут в главный зал российского диппредставительства.

По данным посольства, на консульском учете в Беларуси стоят порядка 55 тыс. граждан России. Однако не все становятся на консульский учет, поэтому их может быть около 100 тыс. В условиях пандемии на участках для голосования приняты определенные санитарно-эпидемические предосторожности. При этом каждый голосующий в индивидуальном пакете получает защитную маску, перчатки, индивидуальную ручку для заполнения бюллетеня.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.-0-

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